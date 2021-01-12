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الدوري الإسباني
فورمولا 1

تأجيل جائزتي أستراليا والصين وعودة إيمولا

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تم تأجيل جائزتي أستراليا والصين الكبرى في سباقات فورمولا وان المقررتين في 21 آذار/مارس و11 نيسان/أبريل توالياً إلى موعدين لاحقين بسبب تداعيات فيروس كورونا.

Reuters

وفي سياق متصل ستعود حلبة إيمولا الإيطالية إلى الروزنامة حيث ستكون ضمن برنامج سباقات عام 2021 كما أعلنت "ليبرتي ميديا" مالكة حقوق بطولة العالم الثلاثاء.

وأصدرت فورمولا وان بياناً أكدت فيه: "اقامة السباق الأسترالي في الفترة من 18 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر، في حين تجرى مشاورات مع منظمي سباق الصين لتحديد موعد جديد في وقت لاحق من الموسم إذا كان ذلك ممكنا".

وستنطلق بطولة العالم بالتالي في سباق جائزة البحرين الكبرى في 28 آذار/مارس قبل الانتقال إلى ايمولا في 18 نيسان/أبريل ثم على حلبة ستحدد لاحقاً في الثاني من ايار/مايو. 

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