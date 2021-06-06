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بطولة أمم أوروبا 2020
فورمولا 1

بيريس يفوز بجائزة أذربيجان الكبرى

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المكسيكي سيرخيو بيريس يستفيد من سوء طالع فيرستابن ويحرز جائزة أذربيجان الكبرى.

AFP

استغل المكسيكي سيرخيو بيريس على أكمل وجه من سوء طالع زميله في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي كان في طريقه للفوز بجائزة أذربيجان الكبرى قبل أن تتعرض سيارته لانفجار في إطارها الخلفي، كي يحقق الأحد في باكو الفوز الثاني في مسيرته.

وكان فيرستابن في طريقه لتحقيق فوزه الثاني توالياً، لكن الكارثة وقعت قبل خمس لفات على النهاية، ما اضطر مراقبة السباق إلى إيقافه ومن ثم الاصطفاف مجدداً على خط الانطلاق لخوض اللفتين الأخيرتين، فحافظ بيريس على الصدارة فيما أخطأ بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) في الكبح عند المنعطف الأول، ليخرج خالي الوفاض، بينما ذهب المركز الثاني للألماني سيباستيان فيتل (أستون مارتن) والثالث للفرنسي بيار غاسلي (الفا تاوري).
                  
                  
 

ماكس فيرستابن جائزة أذربيجان الكبرى فورمولا 1 سيرخيو بيريس
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