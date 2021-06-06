بيريس يفوز بجائزة أذربيجان الكبرى

استغل المكسيكي سيرخيو بيريس على أكمل وجه من سوء طالع زميله في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي كان في طريقه للفوز بجائزة أذربيجان الكبرى قبل أن تتعرض سيارته لانفجار في إطارها الخلفي، كي يحقق الأحد في باكو الفوز الثاني في مسيرته.

وكان فيرستابن في طريقه لتحقيق فوزه الثاني توالياً، لكن الكارثة وقعت قبل خمس لفات على النهاية، ما اضطر مراقبة السباق إلى إيقافه ومن ثم الاصطفاف مجدداً على خط الانطلاق لخوض اللفتين الأخيرتين، فحافظ بيريس على الصدارة فيما أخطأ بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) في الكبح عند المنعطف الأول، ليخرج خالي الوفاض، بينما ذهب المركز الثاني للألماني سيباستيان فيتل (أستون مارتن) والثالث للفرنسي بيار غاسلي (الفا تاوري).





