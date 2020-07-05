وتقدم بوتاس على شارل لوكلير (فيراري) من موناكو، والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، بينما حل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)رابعاً على رغم عبوره خط النهاية ثانياً، لكنه تراجع بسبب عقوبة خمس ثوانٍ فرضت عليه بسبب احتكاك خلال السباق مع سائق ريد بول التايلاندي ألكسندر ألبون.
بوتاس يدشن الموسم بفوز في جائزة النمسا
وتقدم بوتاس على شارل لوكلير (فيراري) من موناكو، والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، بينما حل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)رابعاً على رغم عبوره خط النهاية ثانياً، لكنه تراجع بسبب عقوبة خمس ثوانٍ فرضت عليه بسبب احتكاك خلال السباق مع سائق ريد بول التايلاندي ألكسندر ألبون.