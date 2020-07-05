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الدوري الاسباني
فورمولا 1

بوتاس يدشن الموسم بفوز في جائزة النمسا

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حقق سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس الفوز الأحد في جائزة النمسا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا 1 التي انطلقت من دون جمهور، بعد تأخير أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

AFP

وتقدم بوتاس على شارل لوكلير (فيراري) من موناكو، والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، بينما حل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)رابعاً على رغم عبوره خط النهاية ثانياً، لكنه تراجع بسبب عقوبة خمس ثوانٍ فرضت عليه بسبب احتكاك خلال السباق مع سائق ريد بول التايلاندي ألكسندر ألبون.
 

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