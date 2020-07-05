بوتاس يدشن الموسم بفوز في جائزة النمسا

من قبل AFP July 5, 2020 16:55 حقق سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس الفوز الأحد في جائزة النمسا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا 1 التي انطلقت من دون جمهور، بعد تأخير أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.