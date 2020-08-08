بوتاس يخطف صدارة التجارب الرسمية من هاميلتون



وسجل بوتاس 1:25.154 دقيقة متقدماً على متصدر ترتيب بطولة العالم هاميلتون بفارق 63 بالالف من الثانية.



وهذه المرة الثالثة عشرة ينطلق فيها بوتاس من المركز الأول، حارماً هاميلتون (35 عاماً) في اللفة الأخيرة من الانطلاق للمرة الثانية والتسعين في مسيرته من المقدمة.



وتوج بوتاس (30 عاماً) في الجولة الأولى في النمسا، قبل إحراز هاميلتون ثلاثة ألقاب تواليا، ليتصدر ترتيب السائقين (88 نقطة) بفارق ثلاثين عن الفنلندي.



قال بوتاس: "أنا سعيد جداً، ذهنياً، عندما تنطلق من المركز الأول يمكنك دوماً تحقيق الفوز".

وكان لافتاً حلول الألماني نيكو هولكنبرغ (رايسينغ بوينت-مرسيدس) في المركز الثالث (1:26.082 د)، علما بانه حل موقتا بدلاً من المكسيكي سيرخيو بيريز المصاب بفيروس كورونا المستجد.



قال هولكنبرغ: "كانت الوضع جنونيا الاسبوع الماضي. الفترة الثانية كانت مخادعة وصعّبت الامور على نفسي، وستكون الامور مؤلمة غدا نظرا لعدم خوضي السباق الاسبوع الماضي".



في المقابل، اكتفى فريق فيراري العريق والجريح هذا الموسم بحلول شارل لوكلير من موناكو في المركز الثامن وخروج الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات من الفترة الثانية للتجارب لينطلق من المركز الثاني عشر.