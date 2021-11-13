بوتاس أول المنطلقين في سباق جائزة ساو باولو الكبرى

وحل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، متصدر الترتيب العام لبطولة العالم، ثانياً، فيما سينطلق مطارده المباشر سائق مرسيدس الأول البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم، من المركز العاشر.

وبحلوله ثانياً في سباق السرعة كسب فيرستابن نقطتين إضافيتين في ترتيب السائقين، فوسَّع الفارق إلى 21 نقطة بينه وبين بطل العالم سبع مرات الذي لم يسجل أي نقطة في سباق السرعة.

وانطلق بوتاس، مزوداً بإطارات أكثر ليونة، من المركز الثاني لسباق السرعة خلف فيرستابن، وضرب بقوة من البداية بانتزاعه المركز الأول بتجاوزه في المنعرج الأول وحافظ على تقدمه حتى النهاية.

بدوره، قدم هاميلتون، الأسرع في التجارب الحرة الجمعة قبل أن يتم إقصاؤه بسبب عدم امتثال سيارته للوائح بخصوص الـ"دي آر إس" (الرفرف المثبت على الجناح الخلفي لمقعدها المفرد الذي يفتح للحصول على سرعة قصوى) لأنه كان يفتح أكثر مما تسمح به اللوائح، سباقاً رائعاً حيث انطلق من المركز العشرين الأخير وأنهاه خامسا.

لكن البريطاني سينفذ عقوبة أخرى على خط الانطلاق الرسمي للسباق بإرجاعه خمسة مراكز بسبب تغيير محرك سيارته متجاوزاً العدد المسموح به في الموسم بحسب القوانين الجاري بها العمل، وسينطلق من المركز العاشر.