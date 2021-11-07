بوتاس أول المنطلقين في جائزة المكسيك الكبرى

وسيكون خلفهما الهولندي ماكس فيرستابين سائق ريد بول متصدر الترتيب العام بفارق 12 نقطة عن هاميلتون قبل خمسة سباقات من النهاية، بعد أن بدا مرشحاً للانطلاق من المركز الأول عطفاً على نتائجه يومي الجمعة والسبت على حلبة "أوتودرمو إيرمانوس رودريغيس" في العاصمة مكسيكو.

وسينطلق صاحب الأرض سيرخيو بيريس زميل فيرستابين خلفه من المركز الرابع.

وقال هاميلتون بطل العالم سبع مرات: "إن ريد بول كانوا متقدمين بستة أعشار من الثانية في إحدى المراحل ولكن عندما وصلنا إلى التصفيات، كانت سرعتنا أفضل. أنا مصدوم كالجميع".

أما عن زميله بوتاس الذي حقق 1:15.875 دقيقة "قام فالتيري بعمل رائع، يقود بشكل جيد للفريق. أن ننطلق كلانا من الصف الاول هو أمر رائع".

وهذه المرة الـ19 التي سينطلق فيها بوتاس من المركز الأول في مسيرته ليتفوق على الفرنسي رين أرنو (18) السائق السابق الاكثر انطلاقاً من المركز الاول من دون تحقيق لقب بطولة العالم.

فيما أقر فيرستابين أن سيارته كانت تعاني من مشكلة في التوازن إذ قال: "بدا وكأنه خلال الجولات افتقدنا للتوازن قليلا، لكن في الواقع آخر لفة كانت جيدة".

وبعد أن غابت عن موسم 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، تعود جائزة المكسيك مع 250 ألف مشجع على مدى ثلاثة أيام، بينهم 130 ألف يوم الأحد.

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:



1. فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:15.875 د

2. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:16.020

3. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:16.225

4. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:16.342

5. بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:16.456

6. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:16.761

7. دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:16.763

8. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:16.837

9. يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:17.158

10. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:36.830

