بعد نجاته بأعجوبة... غروجان يغادر المستشفى

وقال فريق هاس في بيان بأن غروجان غادر المستشفى "في الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (7.30 ت غ)" مشيرةً إلى أن السائق سيواصل "علاجاً خاصاً بسبب الحروق التي تعرض لها في ظهره ويديه وسيبقى في البحرين في الوقت الحاضر".

وكان غروجان (34 عاما) طمأن أنصاره عن صحته بالقول على حسابه على انستاغرام "صحتي في تحسن مستمر. أنا سعيد لأنني على قيد الحياة ولكوني أستطيع التحدث إليكم".

وتعرض غروجان لحادث مريع عندما اصطدمت سيارته في الجدار الحديدي المحاذي للمسار بسرعة 220 كلم/ساعة واشتعلت بها النيران بعدما انشطرت إلى نصفين، لكنه خرج سالماً من السيارة من دون مساعدة احد في مدى 28 ثانية بعد الاصطدام هربا من النيران المستعرة، قبل ان يقوم بمساعدته احد افراد الجهاز الطبي ثم ينقل بواسطة سيارة الاسعاف لتلقي العلاج ومنه بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى العسكري في البحرين.

وسيحل البرازيلي بييترو فيتيبالدي بدلاً من غروجان في السباق الثاني لجائزة صخير الكبرى في نهاية الأسبوع الحالي، علماً بأن السائق الفرنسي أعرب عن أمله في قدرته على خوض سباق أبو ظبي في 13 كانون الأول/ديسمبر الحالي الجولة الأخيرة من بطولة العالم، في سباق قد يكون الاخير له لأنه لم يتعاقد مع أي فريق في الموسم المقبل حتى الآن.



