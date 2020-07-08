بطل العالم السابق ألونسو يعود مع رينو في 2021

وستكون هذه المرة الثالثة التي يقود فيها ألونسو لصالح رينو، الفريق الذي أحرز معه لقب بطولة العالم للسائقين عامي 2005 و2006.

وأعرب رينو في بيان عن "سعادته بالتأكيد أن فرناندو ألونسو، إلى جانب (الفرنسي) إستيبان أوكون، سيكونان سائقينا في موسم 2021".

ويتم ألونسو التاسعة والثلاثين من العمر في 29 تموز/يوليو، وقاد خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت في العام 2001، لصالح فرق عدة هي ميناردي (2001)، ورينو (2003-2006 و2008-2009)، فيراري (2010-2014)، وماكلارين (2007، و2015-2018).

وابتعد السائق الإسباني المخضرم عن منافسات الفورمولا وان في ختام موسم 2018 بعد أربعة أعوام مخيبة نسبياً مع ماكلارين، وانتقل لخوض منافسات مختلفة مثل سباقات "أندي كار" في الولايات المتحدة ورالي دكار الصحراوي، وسباقات التحمل التي توّج بلقبها العالمي في موسم 2018-2019.

وأكد رينو أنه مع "314 جائزة كبرى، 32 فوزا، 97 صعوداً إلى المنصة، ينضم فرناندو ألونسو إلى فريق رينو للمواسم المقبلة. نظراً إلى الرابط التاريخي القوي والعاطفي بين الفريق وفرناندو ألونسو (...) هذا القرار جريء ويحمل مغزى للمستقبل".

واعتبر الفريق الفرنسي أن ألونسو "سائق عظيم يعود إلى الفورمولا 1 معززاً بخبرات أخرى، ويرغب في البناء مع الفريق الذي يحبه كثيرا".

ونقل البيان عن ألونسو قوله: "رينو عائلتي، وذكرياتي الأجمل في الفورمولا وان مع بطولتَي العالم، لكنني الآن أتطلع قدما"، مؤكداً انه فخور "بالعودة للفريق الذي منحني الفرصة في بداية مسيرته، والآن يمنحني الفرصة للعودة إلى أعلى مستوى".

ورأى أن أداء الفريق "يعطي المصداقية" لأهدافه في الفترة المقبلة، متعهدا "مشاركة كل خبرتي في السباقات مع الجميع، من المهندسين إلى الفنيين وزملائي. هذا الفريق يريد ولديه ما يلزم للعودة إلى منصة التتويج، وأنا كذلك".

أما مدير الفريق سيريل أبيتبول فاعتبر أن التعاقد مع ألونسو "هو جزء من خطة مجموعة رينو لمواصلة التزامها في عالم الفورمولا وان والعودة الى قمة المنافسة"، مشددا على ان الرابط بين السائق والمشجعين والفريق "جعل منه خيارا طبيعيا".



