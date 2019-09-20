انكشاح الضباب الدخاني يطمئن المنظمين قبيل السباق

وقد أدى اندلاع الحرائق في إندونيسيا إلى انبعاث الضباب السام باتجاه جارتيها سنغافورة وماليزيا، في الوقت الذي يعمل فيه رجال الإطفاء على مدار الساعة في الغابات المتفحمة لمنع انتشار النيران بمساعدة المروحيات.

وتندلع هذه الحرائق سنويا في البلاد الواقعة جنوب شرق آسيا خلال الموسم الجاف، حيث يعمد المزارعون على إشعالها لتحويل الغابات إلى أراض صالحة للزراعة والرعي. لكن هذه السنة شهدت أسوأ حرائق منذ العام 2015.

وقد انتشر ضباب دخاني كثيف في أجواء سنغافورة نهاية الأسبوع الماضي وتراجعت جودة الهواء إلى مستوى غير صحي، ما هدد بإقامة السباق الليلي على حلبة "مارينا باي".

وقد أفادت تقارير صحافية في وقت سابق أن مسؤولين في الفورمولا واحد يدرسون خطة طوارئ في حال تدهور جودة الهواء لكن يبدو أن سباق المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم سيقام وفق الموعد المحدد حيث تقام اليوم الجمعة التجارب الحرة.

وباتت الرؤية أوضح الجمعة رغم أنه لا يزال هناك ضباب خفيف فوق المدينة، فيما تحسنت جودة الهواء إلى مستوى "معتدل" بلغ 60 درجة حسب مقياس الوكالة الوطنية للبيئة، علمًا بأنه إذا كان الرقم بين 101 و200 فذلك يعني أن الهواء غير صحي.

وأغلقت آلاف المدارس في مختلف أرجاء ماليزيا وإندونيسيا الخميس، ما أثر على ما لا يقل عن 1,7 مليون تلميذ، حسب ما أعلن مسؤولون.

