الهولندي ماكس فيرشتابن يحافظ على لقبه بطلاً للعالم في الفورمولا 1

وضمن فيرشتابن المحافظة على لقبه بعد معاقبة سائق فيراري شارل لوكلير بإرجاعه مركزاً واحداً ليحتل المركز الثالث بدلاً من الثاني.

وارتكب لوكلير مخالفة في اللفة الأخيرة عندما منع سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس من تجاوزه بطريقة غير مشروعة، فعوقب بسبب ذلك بحسم 5 ثوان من توقيته وخسر المركز الثاني لصالح المكسيكي، ما سمح بتتويج فيرشتابن بطلاً.

وكان فيرشتابن يحتاج إلى الفوز بالسباق واحتلال لوكلير المركز الثالث أو أقل وهذا ما حصل.

وتم تعليق السباق في اللفة الثالثة بسبب الأمطار الغزيرة قبل أن يستأنف بعد توقف أكثر من ساعتين.

وشهدت اللفة الأولى انسحاب سائق فيراري الآخر الاسباني كارلوس ساينس بعد انزلاق سيارته خارج الحلبة بالإضافة إلى حوادث ارتطام متفرقة ابرزها بين بطلي العالم السابقين الألماني سيباستيان فيتل والإسباني فرناندو الونسو، ما استدعى تدخل سيارة الأمان قبل رفع العلم الاحمر وتوقف السباق في اللفة الثالثة.

وبعد أكثر من ساعتين استؤنف السباق وراء سيارة الامان التي بقيت على أرض الحلبة على مدى ثلاث لفات قبل أن تخلي الساحة للمتسابقين.

حافظ فيرستابن الذي انطلق من المركز الأول على الصدارة على الرغم من الانطلاقة الجيدة لسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ومحاولة تجاوزه من دون أن يفلح في ذلك.

ودخل السائقون إلى المرآب وقرر مسؤولو السباق في مرحلة أولى تحديد موعد معاودة السباق بعد توقف لأكثر من نصف ساعة لكن محاولتهم باءت بالفشل بسبب الرؤية السيئة قبل ان يعاود السباق بعد توقف لأكثر من ساعتين.

وبعد معاودة السباق بقي ترتيب الثلاثة الاوائل كما هو عليه قبل التوقف، إلى حين ارتكاب لوكلير المخالفة في اللفة الاخيرة لتتم معاقبته ما سمح بإحراز فيرشتابن اللقب علما بأن الأخير اجتاز خط النهاية من دون أن يعلم بأنه توج بطلاً للعالم للمرة الثانية توالياً.\

وكان فيرشتابن أحرز باكورة ألقابه الموسم الماضي في سباق أبو ظبي في ظروف مثيرة للغاية أيضاً عندما حسمه في اللفة الاخيرة لدى تجاوزه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيديس ويحرم الأخير من الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب في بطولة العالم الذي يتقاسمه مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر (7 لكل منهما).