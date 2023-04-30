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الدوري الإنكليزي الممتاز
فورمولا 1

المكسيكي بيريس يحرز لقب جائزة أذربيجان الكبرى

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أحرز المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول لقب جائزة أذربيجان الكبرى المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا 1 بتقدمه على زميله في ريد بول بطل العالم في آخر سنتين الهولندي ماكس فيرستابن، الأحد في باكو.

Reuters

وفيما واصل ريد بول هيمنته على بداية هذا الموسم، حلّ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو في المركز الثالث أمام الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، ليمنح الفريق الأحمر أول منصة هذه السنة. وبعد تتويجه بلقب سباق السبرينت السبت، قلّص بيريس الفارق مع فيرستابن في صدارة الترتيب العام للسائقين إلى ست نقاط (93-87)، علماً ان الموسم يتألف من 23 سباقاً.
 

جائزة أذربيجان الكبرى فورمولا 1 سيرخيو بيريس
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