الصين تمدد عقدها مع فورمولا واحد حتى 2025

وتسبب فيروس كورونا بإلغاء سباق شنغهاي عامي 2020 و2021 كما لم يتم إدراجه لموسم 2022 بسبب قيود السفر المرتبطة بـ"كوفيد-19".

وقال الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي إن الاستمرار بالالتزام مع الصين "أخبار جيدة لعشاق الفورمولا واحد في الصين"، مضيفاً "شراكتنا قوية مع الصين، ونتطلع قدماً لمواصلة العلاقة الطويلة الأمد. ورغم أننا محبطون لكوننا فشلنا في تنظيم سباق صيني في روزنامة موسم 2022 نتيجة لاستمرار الجائحة، ستعود الصين الى الروزنامة في أقرب فرصة ممكنة".

ونشرت فورمولا واحد الشهر الماضي روزنامة موسم 2022 المكون من 23 سباقاً، وقد تضمنت سباقات غابت عن روزنامة 2020 و2021 بسبب فيروس كورونا وقيود السفر مثل أستراليا، كندا، سنغافورة واليابان.

وأدرج السباق الصيني في الروزنامة للمرة الأولى عام 2004 وسيتم استبداله في 2022 بجائزة إميليا رومانيا على حلبة إيمولا في إيطاليا في 24 نيسان/أبريل.

تطلعات لمشاركة سائق صيني

وتعتبر الفورمولا واحد من الرياضات التي تزداد شعبيتها في الصين، لكن البلد الأكبر عدداً من ناحية السكان ما زال يبحث عن سائقه الأول في الفئة الأولى.

إلا أن هناك أملاً في الأفق بفضل جو غوانيو الذي يبدو جاهزاً لشق طريقه إلى الفئة الأولى من بطولة الفورمولا 2، وهو مرشح لشغل المقعد الأخير المتوفر في شبكة انطلاق البطولة للموسم المقبل مع فريق ألفا روميو، ليكون السائق الصيني الأول الذي يشارك في البطولة.

