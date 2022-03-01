إمكانية استبعاد الروسي مازيبين من سباقات فورمولا 1

من قبل beIN SPORTS March 1, 2022 11:41 سيجتمع المسؤولون في فورمولا 1 اليوم الثلاثاء لمناقشة إمكانية استبعاد السائق الروسي نيكيتا مازيبين من السباقات خارج بلاده.