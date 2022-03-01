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الدوري الإنكليزي
فورمولا 1

إمكانية استبعاد الروسي مازيبين من سباقات فورمولا 1

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سيجتمع المسؤولون في فورمولا 1 اليوم الثلاثاء لمناقشة إمكانية استبعاد السائق الروسي نيكيتا مازيبين من السباقات خارج بلاده.

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فورمولا 1 نيكيتا مازيبين
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