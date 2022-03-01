إمكانية استبعاد الروسي مازيبين من سباقات فورمولا 1 من قبل beIN SPORTS March 1, 2022 11:41 سيجتمع المسؤولون في فورمولا 1 اليوم الثلاثاء لمناقشة إمكانية استبعاد السائق الروسي نيكيتا مازيبين من السباقات خارج بلاده. . فورمولا 1 نيكيتا مازيبين السابق فورمولا 1: تمديد عقد حلبة أوست اقرأ التالي آخر الأحداث March 1, 2022 11:41 إمكانية استبعاد الروسي مازيبين من سباقات فورمولا February 18, 2022 18:09 فورمولا 1: تمديد عقد حلبة أوستن حتّى عام 2026 February 18, 2022 11:57 هاميلتون: "لم أقل أبداً بأني سأتوقف" February 17, 2022 15:16 إقالة مايكل ماسي من منصب مدير السباقات February 14, 2022 19:08 اجتماع هام بين بن سليم وقادة فريقي ريد بول ومرسيدس February 11, 2022 12:40 تمديد عقد جائزة البحرين الكبرى حتى 2036 February 9, 2022 12:29 نوريس يمدّد عقده مع ماكلارين حتى 2025 January 27, 2022 13:51 جائزة سنغافورة على الروزنامة لسبعة أعوام إضافية December 12, 2021 15:36 الهولندي فيرستابن يتوج ببطولة العالم للفورمولا وان December 11, 2021 15:37 فيرستابن أول المنطلقين أمام هاميلتون