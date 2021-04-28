إلغاء جائزة كندا الكبرى بسبب جائحة كوفيد-19

وسيحل بدلاً منه في التاريخ نفسه، سباق جائزة تركيا الكبرى، كما أعلنت الشركة المنظمة لبطولة العالم.

وكشفت سلطات كيبيك بأن جائزة كندا الكبرى ستعود إلى مونتريال العام المقبل، وأعلنت اتفاقاً يقضي بإقامة السباق في هذه المدينة الكندية حتى عام 2031 بعد تمديده لسنتين اضافيتين.

وهذه هي السنة الثانية توالياً التي يلغى فيها السباق لأسباب صحية، إذا أن إقامته كانت مقررة في مونتريال بكيبيك، إحدى المقاطعات الكندية الأكثر تضرراً من كوفيد-19.

وقال الرئيس التنفيذي لفورمولا واحد ستيفانو دومينيكالي في بيان: "أود أن أشكر الشركة المنظمة والسلطات في كندا على كل ما بذلوه من جهود في الأسابيع الأخيرة، لكن وضع السفر جعل خططنا مستحيلة".

وأضاف "أود بالمثل أن أشكر الشركة المنظمة والسلطات في تركيا على استعدادهم المستمر لاستضافة سباق الفورمولا 1".

وخيّمت الشكوك منذ أسابيع عدة حيال إقامة الحدث من عدمها بسبب وصول مئات الأشخاص الآتين من الخارج.

وجرت مناقشات عدة بين سلطات كيبيك وكندا، حيال إمكانية تنظيم الحدث خلف أبواب مغلقة أو رفع الحجر الصحي الإلزامي للزائرين.

وبالتالي، ستكون جائزة تركيا الكبرى في الروزنامة، على غرار ما حصل في العام 2020، علماً أن سباق تركيا كان موجوداً في روزنامة السباقات بين عامي 2005 و2011.