English
العربية
الدوري الفرنسي
فورمولا 1

إلغاء جائزة اليابان الكبرى للعام الثاني توالياً بسبب كورونا

من قبل

ألغيت جائزة اليابان الكبرى لسباقات الفورمولا واحد والتي كانت مقررة في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، للعام الثاني تواليا بسبب "تعقيدات" فيروس كورونا، بحسب ما ذكر المنظمون الأربعاء.

Reuters

وقالت شركة "فورمولا 1" الأميركية المالكة للحقوق في بيان "اتُخذ القرار من قبل الحكومة اليابانية بإلغاء سباق هذا الموسم، بسبب تعقيدات جائحة كورونا المستمرة في البلاد".

وتواجه اليابان راهنا ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19"، ما دفع الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى.

ويأتي هذا القرار بعد إلغاء سباقات أستراليا، الصين، كندا وسنغافورة هذا الموسم.

ولم تقرر فورمولا 1 بعد هوية البلد الذي سيحل بدلا من اليابان "تعمل فورمولا 1 الآن على تفاصيل الروزنامة المعدّلة وستعلن التفاصيل النهائية في الأسابيع المقبلة".

تابعت "أثبتت فورمولا 1 هذه السنة، وفي 2020، قدرتها على التكيّف وايجاد الحلول لحالات عدم اليقين المستمرة، وهي متحمّسة للاهتمام باستضافة أحداث الفورمولا واحد هذا العام وما بعده".

يذكر أن سباق الدراجات النارية "موتو جي بي" الذي كان مقررا في تشرين الأول/أكتوبر في اليابان، قد الغي أيضا في حزيران/يونيو.                                    

سباق جائزة اليابان الكبرى فيروس كورونا فورمولا 1
السابق السماح للجماهير بالحضور في جائ
اقرأ
السماح للجماهير بالحضور في جائزة البرازيل الكبرى
التالي

آخر الأحداث

>