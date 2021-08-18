إلغاء جائزة اليابان الكبرى للعام الثاني توالياً بسبب كورونا

وقالت شركة "فورمولا 1" الأميركية المالكة للحقوق في بيان "اتُخذ القرار من قبل الحكومة اليابانية بإلغاء سباق هذا الموسم، بسبب تعقيدات جائحة كورونا المستمرة في البلاد".

وتواجه اليابان راهنا ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19"، ما دفع الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى.

ويأتي هذا القرار بعد إلغاء سباقات أستراليا، الصين، كندا وسنغافورة هذا الموسم.

ولم تقرر فورمولا 1 بعد هوية البلد الذي سيحل بدلا من اليابان "تعمل فورمولا 1 الآن على تفاصيل الروزنامة المعدّلة وستعلن التفاصيل النهائية في الأسابيع المقبلة".

تابعت "أثبتت فورمولا 1 هذه السنة، وفي 2020، قدرتها على التكيّف وايجاد الحلول لحالات عدم اليقين المستمرة، وهي متحمّسة للاهتمام باستضافة أحداث الفورمولا واحد هذا العام وما بعده".

يذكر أن سباق الدراجات النارية "موتو جي بي" الذي كان مقررا في تشرين الأول/أكتوبر في اليابان، قد الغي أيضا في حزيران/يونيو.