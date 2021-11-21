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الدوري الإسباني
فورمولا 1

إرجاع فيرستابن خمسة مراكز وسينطلق من السابع

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تمت معاقبة السائق الهولندي ماكس فرستابن (ريد بول) متصدر بطولة العالم لفورمولا واحد بإرجاعه خمسة مراكز في سباق جائزة قطر الكبرى المقرر الأحد على حلبة لوسيل وذلك لأنه لم يخفف من سرعة سيارته بسبب رفع العلم الأصفر المزدوج خلال التجارب الرسمية السبت.

Reuters

وكان فيرستابن سجل ثاني أسرع وقت في التجارب الرسمية لكنه سيتراجع إلى المركز السابع بموجب العقوبة.

في نهاية التجارب، لم يقم الهولندي بالتخفيف من سرعة سيارته على الرغم من الخطر الذي كانت تتسبب به سيارة الفرنسي بيار غاسلي (الفاتاوري) المتوقفة على الحلبة بسبب ثقب في إحدى الإطارات، كما ورد في تقرير مراقبي السباق.

في المقابل، عوقب أيضاً سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس بالتراجع ثلاثة مراكز أيضا لعدم احترامه رفع العلم الأصفر مرة واحدة. وكان بوتاس حل ثالثاً في التجارب وسينطلق من المركز السادس.

وسينطلق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات من المركز الاول وغاسلي من المركز الثاني. 
 

ماكس فيرستابين جائزة قطر الكبرى فورمولا 1
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