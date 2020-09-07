

ونجحت سيرينا، البالغة من العمر 38 عاماً، في تخطي الدور الرابع في كلّ من مشاركاتها في البطولة الأميركية منذ 2007 (غابت عن نسختي 2010 و2017)، وقد توجت خلال هذه الفترة بأربعة من ألقابها الستة في فلاشينغ ميدوز (أعوام 2008 و2012 و2013 و2014).



وعانت الأميركية، الساعية إلى معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة والاحتراف والمسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24)، لحسم بطاقتها إلى ربع النهائي لكنها استردت في نهاية المطاف اعتبارها من ساكاري التي أخرجتها قبل أسبوعين من الدور ثمن النهائي لدورة سينسيناتي التي أقيمت استثنائياً على ملاعب فلاشينغ ميدوز بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وبغياب الجمهور، على غرار البطولة الأميركية.



وتأمل سيرينا أن تذهب حتى النهاية والفوز باللقب الذي سيكون الأول لها في الغراند سلام منذ تتويجها في أستراليا أوائل 2017 حين كانت حاملة بمولودتها أليكسيس أولمبيا، لكن عليها أولا التركيز على ربع النهائي حيث تلتقي البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا التي أقصت الفرنسية أليزيه كورنيه بالفوز عليها 6-4 و6-7 (5-7) و6-3.



وكان الفوز بالشوط الخامس على إرسال منافستها اليونانية كافياً لسيرينا لإنهاء المجموعة الأولى لصالحها 6-3 بارسال ساحق، لكنها واجهت منافسة شرسة في المجموعة الثانية بعد أن عجزت عن فرض نفسها على إرسال اليونانية، ليكون التعادل سيد الموقف حتى الشوط الفاصل الذي تقدمت فيه الأخيرة 4-0 و6-4 قبل أن تعود الأميركية المخضرمة من بعيد وتدرك التعادل 6-6، إلا أنها خسرته في نهاية المطاف 6-8.



وبدأت سيرينا المجموعة الثالثة من حيث أنهت سابقتها، إذ تنازلت عن إرسالها في الشوط الأول، إلا أنها تداركت الموقف سريعاً وأدركت التعادل 2-2 على إرسال منافستها البالغة 25 عاماً، ثم كرّرت الأمر في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 ثم تحسم المجموعة على إرسالها 6-3 والمباراة في ساعتين و27 دقيقة.



وعلقت سيرينا على أدائها ضد اليونانية، قائلة: "كنت أقاتل وحسب، كانت تؤدي بشكل جيد جداً، كانت عدائية (بطريقة اللعب) وأدركت بأنه عليّ القيام بالأمر ذاته".



وتجنبت سيرينا ما حصل معها خلال لقاء اللاعبتين في دورة سينسيناتي حين خسرت اللقاء بعد مجموعة ثالثة، وبدا الاحباط عليها من خلال رميها بالمضرب إلى المدرجات الخالية.



وكشفت الأميركية: "بالطبع فكرت بها (المباراة السابقة) لكن ليس كثيراً، لأنها مباراة مختلفة تماماً وفي سيناريو مختلف تماماً ولحظة مختلفة تماماً".



وعند الرجال، بلغ الأسترالي الشاب أليكس دي مينور، ابن الـ21 عاماً المصنف 21 في فلاشينغ ميدوز، الدور ربع النهائي للمرة الأولى في الغراند سلام بفوزه على الكندي فاسيك بوسبيسيل 7-6 (8-6) و6-3 و6-2.



ويلتقي دي مينور في ربع النهائي النمسوي دومينيك تييم المصنف ثانياً أو الكندي فيليكس اوجيه-الياسيم الخامس عشر.