وبعد بداية مخيبة خسر فيها المجموعة الأولى في 24 دقيقة، تعافى زفيريف المصنف سابعاً واقصى فافرينكا حامل لقب 2014 في أجواء حارة على ملعب "رود ليفر أرينا".

وسيلتقي زفيريف الفائز بين الاسباني رافايل نادال المصنف أول عالمياً والنمسوي دومينيك تييم الخامس المقامة في وقت لاحق. فيما يلتقي في نصف النهائي الآخر الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانياً والسويسري روجيه فيدرر الثالث في موقعة منتظرة.

قال زفيريف الذي تبرع بملغ 10 آلاف دولار أميركي عن كل فوز في ملبورن للتخفيف من حرائق الغابات الأسترالية "لعبت جيداً في بطولات اخرى ومباريات أخرى، لكني لم أكسر هذا الحاجز في الغراند سلام. لا يمكنكم تخيّل كم يعني لي هذا الأمر. آمل أن تكون البداية من سلسلة طويلة".

وتوقع كثيرون أن يصعد زفيريف إلى العالمية بعد دخوله نادي العشرة الأوائل في 2017، لكن ابن الثانية والعشرين لا زال ينتظر اللحظة الكبرى.

وكان ارساله الذي عمل عليه كثيراً في الآونة الأخيرة، سلاحاً فتاكا ضد فافرينكا البالغ 34 عاماً وحامل لقب 3 بطولات كبرى. ضرب 13 ارسالاً ساحقاً وارتكب خطأ مزدوجاً وحيداً، كما بلغت نسبة نقاطه على ارساله الأول 80%.





