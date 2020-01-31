تأهل النمساوي دومينيك تييم إلى أول نهائي في بطولة أستراليا، حارماً الألماني الشاب ألكسندر زفيريف من بلوغ أول نهائي في البطولات الكبرى بفوزه عليه 3-6 و6-4 و7-6 (7-3) و7-6 (7-4).

وضرب تييم موعداً في النهائي مع دجوكوفيتش المصنف ثانياً عالميًا وحامل لقب 16 دورة كبرى الذي اقصى السويسري روجيه فيدرر الثالث من نصف النهائي الخميس.

وأصبح تييم أول نمساوي يبلغ نهائي ملبورن، محاولاً احراز أول لقب كبير بعد خسارته في نهائي رولان غاروس 2018 و2019 أمام الاسباني رافايل نادال.

قال تييم بعد فوزه "المستوى يكون مرتفعاً في نصف النهائي. هناك الكثير من التفاصيل واللحظات الحاسمة. كان بمقدور كل لاعب التأهل إلى النهائي، وربما الخبرة لعبت دورها".

قال تييم بعد فوزه "المستوى يكون مرتفعاً في نصف النهائي. هناك الكثير من التفاصيل واللحظات الحاسمة، كسر ارساله كان شبه مستحيل. كان بمقدور كل لاعب التأهل إلى النهائي، وربما الخبرة لعبت دورها".

واحتاج تييم إلى شوطين فاصلين "تاي بريك" أمام زفيريف بعد ثلاثة منها ضد نادال في ربع النهائي "مرة جديدة اثنان تاي بريك صعبان وقريبان. الأمر لا يصدق، يا لها من بداية موسم لي".

تابع "الاشواط الحاسمة تكون متكافئة عادة، وفي الدور الثاني خسرت واحداً أمام (الاسترالي) اليكس بولت.. أمام رافا تقدمت بسرعة فيها وهذا يمنح الثقة".



"معدتي ثائرة"

في المقابل، توقف مشوار زفيريف المصنف سابعا عند عتبة أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى. وكان لافتاً تبرعه بمبلغ 10 آلاف دولار أميركي عن كل فوز في ملبورن للتخفيف من حرائق الغابات الاسترالية، لكن وعده بالتبرع بجائزة 2,83 مليوني دولار أميركي بحال إحرازه اللقب لن يتحقق بعد اقصائه من نصف النهائي.

وهذا الفوز السابع لتييم على زفيريف مقابل خسارتين فقط، والثالث توالياً بعد ربع نهائي رولان غاروس 2018 ونصف نهائي بطولة الماسترز الختامية في لندن عام 2019.

وردًا على سؤال للنجم الاميركي السابق جون ماكنرو حول تعامل ددوكوفيتش بـ"صبر" مع مبارياته راهناً مقارنة مع بداياته، قال تييم "سأحاول. واجهت رافا ملك الملاعب الترابية مرتين في نهائي رولان غاروس. والآن دجوكوفيتش ملك استراليا مع سبعة ألقاب. سأحاول كل ما في وسعي للفوز".

ويأمل دجوكوفيتش في الفوز بثامن نهائي له في ملبورن، وانتزاع صدارة التصنيف العالمي للاعبين من نادال.

وكشف تييم ان مطلع المجموعة الرابعة عانى من التوتر "كانت معدتي ثائرة وكنت متوتراً قليلاً. هذا ما يحدث عادة في المباريات القوية والمتقاربة".



تعويض المجموعة الأولى

خطف زفيريف ارسال تييم باكراً لكن الأخير رد سريعا. وبعد توقف اللعب قليلا بسبب الامطار، كسر زفيريف التعادل 3-3 ليفوز بعشر نقاط متتالية، ثم يحسم المجموعة الأولى 6-3 في أربعين دقيقة.

وفي الثانية، عرقل الارسال زفيريف ليتقدم النمسوي 3-1، بيد أن الالماني عادل 3-3 ليعود ويقع في فخ ارساله، ما عبَّد الطريق امام تييم ليحرز المجموعة 6-4، متخطيا صعوبات كبيرة على ارساله الاخير في لحظة اعتبرها "منعطفا" في المباراة.

تابع تييم تفوقه كاسراً ارسال الألماني العملاق (1,98 م) ومتقدماً 3-1 وكان قريباً من رفعها إلى 4-1، لكن ابن مدينة هامبورغ صمد وعادل 3-3، ليحقق 10 نقاط من اصل 16.

تراجعت الضربات الامامية لتييم (4-5) لكن ضرباته الخلفية انقذته من نقطتين حاسمتين فارضاً شوطاً فاصلاً "تاي بريك". تقدم تييم 3-صفر وأنهى الفاصل 7-3 في مجموعة دامت 82 دقيقة.

وفي المجموعة الرابعة، بقي التعادل مسيطراً حتى الشوط الفاصل، عكره خطأ مزدوج لزفيريف فتخلف صفر-3، لكنه قلص إلى 2-3 قبل أن يهدر كرة ساحقة (2-4). بعدها احتفظ تييم بتقدمه وحسم المباراة في 3 ساعات و42 دقيقة.