بطولة أستراليا المفتوحة تتأهب للانطلاق من قبل beIN SPORTS February 7, 2021 14:10 2:27 دقيقة تعطى الإثنين شارة انطلاق منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنّس، أولى بطولات الغراند سلام، وسط ظروف تراوحت بين الصّعبة والمعقّـدة ولكنّ الأهم هو أنّها ستقـام بحضور جماهيريّ. تقارير إخبارية غراند سلام بطولة أستراليا المفتوحة للتنس نوفاك دجوكوفيتش آشلي بارتي -آخر الفيديوهات 2:43 دقيقة توتنهام يتنفس الصعداء ويعود إلى مسيرة الانتصارات 2:27 دقيقة بطولة أستراليا المفتوحة تتأهب للانطلاق 0:23 دقيقة فليك يشيد بمنافسه الأهلي المصري 1:41 دقيقة موسيماني يؤكد على صعوبة مواجهة بايرن ميونيخ 2:53 دقيقة المغرب يواجه مالي في نهائي أمم إفريقيا للمحليين 2:35 دقيقة كلاسيكو مرتقب بين الغريمين مرسيليا وسان جيرمان 3:43 دقيقة ليفربول يستقبل سيتي في لقاء "الفرصة الأخير" 2:24 دقيقة برشلونة يطمح للانتصار السادس توالياً 3:28 دقيقة تعرف على آخر أخبار مواجهة بالميراس وتيغريس 2:55 دقيقة بالميراس في الدوحة لإحراز لقب مونديال الأندية