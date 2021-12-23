موراي يتلقى بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة



يحتل الاسكتلندي حاليًا المركز 134 في التصنيف العالمي مع استمرار عملية تعافيه من إصابات عدة ألمت به اعتبارًا من عام 2017، وتحديدًا في وركه أجبرته للخضوع لأكثر من عملية جراحية.



مع ذلك، نجح موراي (34 عامًا) في نهاية الموسم الحالي بتحقيق انتصارين على لاعبَين مصنفَين في قائمة العشرة الأوائل، هما المجري هوبرت هوركاش والإيطالي يانيك سينر.



وأظهر أنه قادر على استعادة بعضًا من بريقه بعد تغلبه على مواطنه دان إيفانز والإسباني رافايل نادال العائد بدوره بعد غياب ثلاثة أشهر عن المنافسات، في دورة أبو ظبي الاستعراضية الأسبوع الماضي.



وكتب المدير التنفيذي للبطولة الأسترالية كرايغ تايلي عبر حسابه على تويتر "حصل الوصيف خمس مرات أندي موراي على بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية".



وتابع: "أندي معروف بروحه القتالية وشغفه وحبه للعبة ويسعدني أن أرحب به مرة أخرى في ملبورن في كانون الثاني/يناير".



حقق موراي ثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته بعد أن توج مرتين في ويمبلدون (2013 و2016) وعام 2012 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.