سلبية نتائج فحوصات اللاعبين في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للبطولة أن "جميع الفحوص التي أجريت أمس (...) جاءت سلبية".

وعادت الدورات الست التحضيرية لأولى بطولات الغراند سلام الجمعة في ظل جدول مزدحم بعد تعليقها ليوم واحد الخميس حيث تم تعديل نظامها لتعويض الوقت الضائع.

وخضعَ 507 شخصًا من اللاعبين وموظفين لفحوص الكشف عن كوفيد-19 وتم عزلهم في غرفهم في فندق غراند حياة، حيث أصيب أحد عامليه الأربعاء بانتظار صدور النتائج.

أجبروا على عزل أنفسهم مرّة أخرى بعد حجر صحي صارم دام مدة 14 يومًا بعد وصولهم إلى أستراليا، بسبب حالات ايجابية في الرحلات التي قدموا على متنها.

على الرغم من هذه النكسة، قال مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تايلي إنه واثق من حضور المشجعين للتصفيات التمهيدية هذا الأسبوع والبطولة التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين.

وأكد "سيكون الموقع مكانًا آمنًا للغاية. هناك ضوابط، تتبع للحالات والتباعد الجسدي".

وسيسمح المنظمون بتواجد بين 25 و30 ألف مشجع في اليوم الواحد خلال البطولة.

وقبل اكتشاف الحالة الايجابية لأحد العاملين في الفندق، لم تسجل ولاية فيكتوريا حيث تقع مدينة ملبورن المضيف للبطولة أي حالة ايجابية جراء عدوى محلية بالفيروس منذ 28 يومًا. بعد هذه الحالة، أعيد تشديد القيود مجددًا لاسيما لناحية ارتداء الكمامات.

