بيريتيني ودجوكوفيتش في ثمن نهائي أميركا المفتوحة للتنس

وتأهل بيريتيني إلى ثمن النهائي بصعوبة بعد الفوز بنتيجة 6-7 (5-7) و6-2 و6-4 و2-6 و6-3.

واحتاج الإيطالي الذي وصل إلى الدور نصف النهائي في البطولة الأميركية عام 2019، إلى 3 ساعات و46 دقيقة للتخلص من منافسه.



واعتمد بيريتيني على إرسال أوّل قوي (27 إرسالاً ساحقاً) والعديد من الضربات الناجحة (68 مقابل 30)، إلا أنّ الأخطاء المباشرة الكثيرة التي ارتكبها (64 مقابل 35) أبقت إيفاشكا في أجواء المباراة.



ومن الممكن أن يواجه بيريتيني في ربع النهائي، الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً والذي كان فاز عليه في نهائي بطولة ويمبلدون هذا العام، ولكن على الإيطالي بداية أن يتخلص من مفاجأة البطولة والمتأهل من التصفيات الالماني أوسكار أوتي (44).

تأهل معقّد لدجوكوفيتش

وتأهل دجوكوفيتش إلى ثمن النهائي بعد مباراة قوية مع الياباني نيشيكوري امتدت لثلاثة ساعات و35 دقيقة.

وخسر دجوكوفيتش المجموعة الأولى 6-7 (4-7) قبل أن يعود ويحسم المباراة بفوزه بالمجموعات الثلاث التالية 6-3 و6-3 و6-2.



