بنتشيتش تنجح في العبور إلى ربع نهائي أميركا المفتوحة للتنس



وسبق لشفيونتيك أن فازت بالمواجهة الوحيدة التي جمعت اللاعبتين سابقاً في نهائي دورة أدلاييد في شباط/فبراير الماضي، لكنّ بنتشيتش لم تخسر أي مجموعة بعد هذا الأسبوع وخسرت إرسالها ثلاث مرات فقط.



وعن أدائها قالت بنتشيتش: "لقد تطور أداءي كثيراً. أنا سعيدة بعودتي والتأهل".



وتابعت: "في شوط كسر التعادل، كان الأمر متعلقاً بعض الشيء بالحظ، بدأت المجموعة الثانية مرتاحة أكثر".



وتواجه بنتشيتش في الدور المقبل الفائزة بين البريطانية إيما رادوكانو (18 عاماً) الفائزة على الأميركية شيلبي روجرز 6-2 و6-1.



من جهة أخرى، تطمح التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنّفة رابعة ووصيفة ويمبلدون إلى العبور نحو دور الثمانية عندما تواجه الروسية أناستازيا بافليوشنكوفا المصنّفة 14 على الدورة في وقتٍ لاحق.