العربية
English
دوري الأمم الأوروبية
غراند سلام

استبعاد ملادينوفيتش من منافسات الزوجي لفلاشينغ ميدوز

من قبل

قرّرت السلطات الصحية استبعاد ملادينوفيتش بسبب اختلاطها باللاعب الفرنسي بينوا بير الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

AFP

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة المضرب السبت إقصاء الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش وشريكتها في منافسات الزوجي المجرية تيميا بابوش من بطولة الولايات المتحدة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز بقرار من السلطات الصحية المحلية.

وأوضح الاتحاد الأميركي أنّ هذا القرار يستند على حقيقة أنّ ملادينوفيتش هي واحدة من اللاعبين واللاعبات الذين تعاملوا مع اللاعب الفرنسي بينوا بير الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا واستبعد من البطولة، وبالتالي يجب عليها "البقاء في الحجر الصحي".

ونجح اللاعب الفرنسي أدريان مانارينو الذي كان بين اللاعبين الذين جاوروا بير، في إقناع السلطات الصحية المحلية بعد مفاوضات صعبة بخوض مباراته التي خسرها الجمعة في الدور الثالث من منافسات الفردي أمام الألماني ألكسندر زفيريف.
 

فلاشينغ ميدوز كريستينا ملادينوفيتش
السابق بطولة أميركا المفتوحة تدخل مرح
اقرأ
بطولة أميركا المفتوحة تدخل مرحلة تقرير المصير
التالي

آخر الأحداث