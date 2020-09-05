استبعاد ملادينوفيتش من منافسات الزوجي لفلاشينغ ميدوز

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة المضرب السبت إقصاء الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش وشريكتها في منافسات الزوجي المجرية تيميا بابوش من بطولة الولايات المتحدة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز بقرار من السلطات الصحية المحلية.

وأوضح الاتحاد الأميركي أنّ هذا القرار يستند على حقيقة أنّ ملادينوفيتش هي واحدة من اللاعبين واللاعبات الذين تعاملوا مع اللاعب الفرنسي بينوا بير الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا واستبعد من البطولة، وبالتالي يجب عليها "البقاء في الحجر الصحي".

ونجح اللاعب الفرنسي أدريان مانارينو الذي كان بين اللاعبين الذين جاوروا بير، في إقناع السلطات الصحية المحلية بعد مفاوضات صعبة بخوض مباراته التي خسرها الجمعة في الدور الثالث من منافسات الفردي أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

