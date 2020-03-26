وقالت ماراسينيانو لاذاعة "فرانس بلو" "يمكن ان نتصور اي شيء، لقد حصل أمر مماثل في مسابقات اخرى في السابق. التأثير ليس ذاته على الرغم من ان النموذج الاقتصادي لطواف فرنسا لا يعتمد على بيع البطاقات كما هي الحال بالنسبة الى كرة القدم والرغبي".

واضافت الوزيرة "اعتقد اليوم بأن الجميع يدرك ويتحمل مسؤوليته في ما يتعلق بفترة الحجر الصحي والجميع يعي الفوائد التي سنجنيها من خلال البقاء في منازلنا والاستمتاع بالعرض على الشاشة الصغيرة بدلا من حضوره مباشرة، وبالتالي لن يكون الامر مضرا متابعة (الحدث) على التلفزيون".

ودخلت الحكومة الفرنسية في محادثات مع منظمي طواف فرنسا لمعرفة مصير ابرز سباق عالمي للدرجات الهوائية الذي يقام في تموز/يوليو من كل عام، وذلك بعد ارجاء دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 وكأس اوروبا في الوقت الذي توقفت فيه الحركة الرياضية بشكل شبه تام حتى اشعار اخر في مختلف انحاء العالم.

يذكر انه منذ ان ابصر طواف فرنسا النور عام 1903 لم يتم الغاؤه سوى خلال فترة الحربين العالميتين الاولى والثانية.