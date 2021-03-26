نسخة 2023 من "طواف فرنسا" ستنطلق من بلباو من قبل beIN SPORTS March 26, 2021 19:42 0:55 دقيقة أعلن منظمو "طواف فرنسا" للدراجات الهوائية، أن النسخة المرتقبة في العام 2023، ستنطلق من مدينة بلباو في إقليم "الباسك" بإسبانيا. تقارير إخبارية بلباو الدراجات الهوائية طواف فرنسا للدراجات -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة إيفرتون يحصل على الضوء الأخضر لإنشاء ملعب جديد 0:55 دقيقة نسخة 2023 من "طواف فرنسا" ستنطلق من بلباو 0:59 دقيقة برشلونة يقدّم نجمه المخضرم "غاسول" لوسائل الإعلام 1:04 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم الصاعد لأرسنال "بوكايو ساكا" 0:53 دقيقة سعد الشيب يتحدّث عن حرّاس مرمى المنتخب القطري 1:11 دقيقة سانشيث يؤكد جاهزية المنتخب القطري لمواجهة أذربيجان 2:36 دقيقة هاليب تنجو من الخروج المبكّر من دورة ميامي 2:47 دقيقة المغرب يتأهل إلى نهائيات "كان 2021" 0:35 دقيقة السيلية يتوّج بلقب كأس "QSL" 0:44 دقيقة حمودي يفوز برئاسة اللجنة الأولمبية العراقية