وقطع كفياتكوفسكي (30 عاماً) مسافة المرحلة البالغة 175 كلم بين ميريبيل ولاروش-سور-فورون بزمن أربع ساعات و47 دقيقة و33 ثانية بمعدل وسطي 36,6 كلم/ساعة، محققاً فوزه الأول في طواف فرنسا في مشاركته السابعة.

وتفوق كفياتوفسكي على زميله في فريق إينيوس، الاكوادوري ريشار كاراباز. وانطلق الدراجان بمفردهما قبل ست كيلومترات من خط النهاية وواصلا مشوارهما معاً حتى الكيلومتر الأخير عندما خففا من السرعة وتجاوزا معاً خط الوصول.

وهو الفوز الأول لفريق إينيوس في نسخة هذا العام وجاء غداة انسحاب دراجه الكولومبي إيغان برنال حامل اللقب.

وحافظ روغليتش على فارق الـ57 ثانية الذي يفصله عن مواطنه تاداي بوغاتشار قبل ثلاثة أيام من نهاية الطواف، وذلك بحلوله رابعاً أمام بوغاتشار الخامس بالتوقيت ذاته وبفارق دقيقة و53 ثانية عن كفياتوفسكي.









