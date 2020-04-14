أكدت صحيفة "لو دوفينيه" الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني أن النسخة السابعة بعد المئة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، المقرر من 27 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو المقبلين، سينطلق من نيس في 29 آب/أغسطس وينتهي في باريس في 20 أيلول/سبتمبر.

وبات تأجيل طواف فرنسا حتمياً بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين بتمديد الإغلاق والحجر حتى 11 أيار/مايو، وحظر التجمعات بكافة أشكالها حتى منتصف تموز/يوليو بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بالشركة المنظمة للسباق مساء الثلاثاء لتأكيد أو نفي الخبر.

وفي حال تم تأكيد التأجيل، فإن ذلك قد يؤدي إلى تغييرات أخرى في البرنامج.

وبحسب الصحيفة، فإن الطواف سيتبع بدقة المسار المخطط له منذ البداية خلال الأسابيع الثلاثة من السباق.