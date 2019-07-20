وقطع بينو مسافة المرحلة الجبلية لمسافة 111 كلم بين تارب وكول دو تورماليه في البيرينيه والتي تابع الأجزاء الأخيرة منها (75 كلم) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزمن ثلاث ساعات وعشر دقائق و20 ثانية بفارق ست ثوان عن ألافيليب والهولندي ستيفن كروييسفييك.

وهو الفوز الثالث لبينو في طواف فرنسا منذ بدء مشاركته به عام 2012.

وحافظ ألافيليب على القميص الأصفر للمرحلة السابعة توالياً والعاشرة من أصل 14 حتى الآن (يشمل الطواف 21 مرحلة)، ووسع الفارق

بعدما استفاد من 30 ثانية عن مطارده المباشر الويلزي توماس جيراينت الذي دخل في المركز الثامن بفارق 36 ثانية خلف بينو.

وقال بينو الذي ارتقى إلى المركز السادس في الترتيب العام بفارق 3,12 دقائق خلف ألافيليب: "منذ بداية الطواف وأنا أفكر في هذه المرحلة"، مضيفاً "إنها أحد أجمل انتصاراتي".

وينهي الطواف مراحله الجبلية في البيرينيه الأحد بالمرحلة الخامسة عشرة الرابطة بين ليمو وفوا على مسافة 185 كلم.



ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة عشرة:

1. الفرنسي ثيبو بينو 3:10.20 ساعات

2. الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 6 ثوان

3. الهولندي ستيفن كروييسفييك بفارق 6 ث

4. الألماني إيمانويل باخمان بفارق 8 ث

5. الكولومبي إيغان برنال بفارق 8 ث



- الترتيب العام:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 56:11:29 ساعة

2. البريطاني جيراينت توماس بفارق 2,02 دقيقة

3. الهولندي ستيفن كروييسفييك بفارق 2,14 د

4. الكولومبي إيغان برنال بفارق 3,00 د

5- الألماني إيمانويل باخمان بفارق 3,12 د