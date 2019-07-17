ونجح إيوان الذي يشارك في طواف فرنسا للمرة الأولى، في خطف المركز الأول للمرحلة التي ربطت بين ألبي وتولوز على مسافة 167 كلم، بفضل السرعة النهائية متقدماً على الهولندي ديلان غروينيفيجين بطل المرحلة السابعة.

ولجأت لجنة التحكيم إلى الصورة النهائية لتحديد بطل المرحلة.

وسبق لإيوان (25 عاماً) الفوز بمراحل في طوافي جيرو (إيطاليا) وفويلتا (إسبانيا).

وقال إيوان: "احتجت إلى نصف مراحل طواف فرنسا لتحقيق فوزي الأول، لكني حققته في النهاية".

وأضاف: "سمحت له (غروينيفيجين) بالانطلاق ولحقت به قبل أن أتفوق عليه في خط النهاية".

وقطع إيوان مسافة المرحلة بزمن 3 ساعات و51 دقيقة و26 ثانية بمعدل سرعة وسطي 43,4 كلم/ساعة وهو التوقيت ذاته الذي حققه 60 دراجاً بينهم متصدر الترتيب العام ألافيليب الذي دخل في المركز السابع عشر، ومطارده المباشر بطل الطواف الموسم الماضي الويلزي توماس جيراينت الذي حلّ في المركز 23 خلف كينتانا الـ22.

وحلّ بطل العالم السابق ومتصدر ترتيب السرعة في الطواف السلوفاكي بيتر ساغان رابعاً بالتوقيت ذاته، وقال "أهنئه (إيوان)، إنّه أسرع مني في هذا النوع من السباقات".

وشهدت المرحلة سقوط العديد من الدراجين بينهم الكولومبي نايرو كينتانا قبل كيلومترات من النهاية وتعرض الهولندي نيكي تيربسترا إلى إصابة في الكتف اضطرته إلى الانسحاب.

وتقام المرحلة الثانية عشرة الخميس وتربط بين تولوز وبانيير-دو-بيغور على مسافة 209,5 كلم.



ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الحادية عشرة:

1. الأسترالي كاليب إيوان 3:51.26 ساعات

2. الهولندي ديلان غروينيفيجين التوقيت ذاته

3. الإيطالي إيليا فيفياني التوقيت ذاته

4. السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته

5. البلجيكي ينز ديبوسشير التوقيت ذاته



- الترتيب العام:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 47:18.41 ساعة

2. البريطاني جيراينت توماس بفارق 1.12 دقيقة

3. الكولومبي إيغان برنال بفارق 1.16 د

4. الهولندي ستيفن كرويسفيك بفارق 1.27 د

5. الألماني إيمانويل بوخمان بفارق 1.45 د