

وصل المرشحون للفوز ضمن مجموعة واحدة خلف الفرنسي جوليان ألافيليب المنطلق بسرعة في المئة متر الأخيرة، بعد ثلاث دقائق من اجتياز لوتسينكو خط نهاية المرحلة السادسة التي ترتفع 1560 مترا عن سطح البحر.

وتقدم لوتسينكو على الإسباني خيسوس هيرادا الذي جرّد من لقبه بطلا لاسبانيا جراء حادث ميكانيكي، بأقل من دقيقة، وبفارق حوالي دقيقتين على البلجيكي غريغ فان أفرمايت والأميركي نيلسون باوليس.

واعتمد لوتسينكو استراتيجية ناجحة لاحراز لقب هذه المرحلة بعدما تمكن من التقدم على مطارده المباشر الدراج الواعد نيلسون باوليس (24 عاما)، قبل أربعة كيلومترات من قمة لوزيت، وقبل 16 كيلومترا من خط النهاية.



- ترتيب الدراجين الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة:

1- الكازاخستاني أليكسي لوتسينكو 4:32,34 ساعات

2- الإسباني خيسوس هيرادا بفارق 55 ثانية

3- البلجيكي غريغ فان أفرمايت بفارق 2,15 دقيقة

4- الأميركي نيلسون باوليس بفارق 2,17 دقيقة

5- الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 2,52 د

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1- البريطاني آدم ياتس 27:03,57 ساعة

2- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 3 ث

3- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 7 ث

4- الفرنسي غيوم مارتان بفارق 9 ث

5- الكولومبي إيغان برنال بفارق 13 ثانية



