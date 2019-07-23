وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة حسم الأسترالي كاليب إيوان (لوتو) مرحلة السرعة الثانية في طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية، فيما احتفظ الفرنسي جوليان آلافيليب بالقميص الأصفر لمتصدر السباق الثلاثاء مع ختام المرحلة السادسة عشرة في نيم.

وتفوق إيوان الذي كان قد أحرز الأربعاء لقب المرحلة الحادية عشرة، على الإيطالي إيليا فيفياني والهولندي ديلان غرونيفيغن، فيما حلّ السلوفاكي بيتر ساغان رابعاً.

ويشارك إيوان (25 عاماً)، صاحب البنية الجسدية الصغيرة (67 كلغ و1,65 م) للمرة الأولى في طواف فرنسا، وهو الأول من اختصاصيي السرعة يحرز مرحلتين منذ انطلاق السباق في بروكسل.

وقال إيوان "لم أكن بحال جيدة لأنّ الطقس كان حاراً جداً، لكن تواجد زوجتي وابنتي هنا ساعدني، في أستراليا الطقس بارد لذا لم أكن معتاداً كثيراً، في المكان الذي ولدت فيه تتساقط الثلوج أحياناً! أعيش الآن في موناكو والطقس حار أيضاً، لكن لسنا معتادين حقاً على موجة الحر الشديد".

وسقط البريطاني جيرانيت توماس، وصيف آلافيليب في الترتيب العام، بعد نحو خمسين كيلومتراً على انطلاق المرحلة، لكنه انطلق مجدداً واستعاد موقعه بعد نحو أربعة كيلومترات بمساعدة زملائه، وهذا ثالث سقوط لحامل لقب نسخة 2018 منذ انطلاق السباق.

ولم يتغير ترتيب الصدارة فبقي ألافيليب متقدماً على توماس بفارق دقيقة 35 ثانية.



- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السادسة عشرة:

1. الاسترالي كاليب ايوان 3.57:08 ساعات (معدل سرعة 44,8 كلم/ساعة)

2. الإيطالي إيليا فيفياني التوقيت عينه

3. الهولندي ديلان غرونيفيغن التوقيت عينه

4. السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت عينه

5. الإيطالي نيكولو بونيفاتسيو التوقيت عينه



- الترتيب العام:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 64.57:30 ساعة

2. البريطاني جيراينت توماس بفارق 1,35 دقيقة

3. الهولندي ستيفن كروييسفييك بفارق 1,47 د

4. الفرنسي ثيبو بينو بفارق 1,50 د

5. الكولومبي إيغان برنال بفارق 2,02 د