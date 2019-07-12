واجتاز غرونيغين خط نهاية المرحلة الأطول في طواف فرنسا والتي أقيمت لمسافة 230 كلم بين بلفور وشالون سور سون، بالسرعة النهائية ("سبرينت") عن الأسترالي كاليب إيوان، وقد اضطر لانتظار التأكد من الصورة النهائية لإعلانه فائزاً.

وقال غرونيغين "المنافسة دائمًا شديدة في كل مرة اعتمد فيها السرعة النهائية بمواجهة كاليب. شعرت أنه يعود في الأمتار الخمسين الأخيرة".

ووصلت سرعة الدراج الهولندي القصوى في السرعة النهائية إلى 74,1 كلم/س، مقابل 70 كلم/س لإيوان.

وهو الفوز الرابع لغرونيغين (26 عاماً) الذي كان سقط في المرحلة الأولى في بروكسل، بإحدى مراحل طواف فرنسا في مشاركته الرابعة، حيث فاز في مرحلة واحدة على الأقل في كل مشاركة بدءا من 2017.

وفي الترتيب العام يتقدم تشيكوني (24 عاما) الذي يشارك للمرة الأولى في الطواف، بفارق 6 ثوان عن الفرنسي جوليان ألافيليب الذي كان انتزع القميص الاصفر الاثنين قبل أن يتخلى عن الصدارة لصالح الإيطالي.

وتقام المرحلة الثامنة السبت لمسافة 200 كلم بين ماكون وسانت إتيان.



ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة السابعة:

1. الهولندي ديلان غرونيغين 6,02.44 ساعات

2. الأسترالي كاليب إيوان التوقيت ذاته

3. السلوفاكي بيتر ساغات التوقيت ذاته

4. الإيطالي سوني كولبريلي التوقيت ذاته

5. البلجيكي ياسبر فيليبسن التوقيت ذاته

الترتيب العام:

1. الإيطالي جوليو تشيكوني 29:17,39 ساعة

2. الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 6,0 ثوانٍ

3. البلجيكي ديلان تونز بفارق 32 ثانية

4. النيوزيلندي جورج بينيت بفارق 47 ثانية

5. الويلزي جيرانت توماس بفارق 49 ثانية

