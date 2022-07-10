

وانفرد جونغلز بالصدارة خلال الكيلومترات الـ60 الأخيرة، وقاوم عودة الفرنسي تيبو بينو الذي انتفض في الصعود الأخير واقترب منه بفارق 20 ثانية، قبل أن يتراجع إلى المركز الرابع.

وتقدم اللوكسمبورغي على الإسبانيين جوناثان كاسترفييخو وكارلوس فيرونا بفارق 22 و26 ثانية توالياً.

وهو الفوز الأول لجونغلز (29 عاماً) في طواف فرنسا، لكنه من أبرز الفائزين في طواف لياج-باستوني-لياج حيث تمكن من تحقيق 25 فوزاً.

من ناحيته، سرّع بوغاتشار، المتوج بالطواف في العامين الماضيين، من إيقاعه في الأمتار الأخيرة ليجتاز خط النهاية متأخراً بفارق 49 ثانية عن جونغلز، ولكن أمام أبرز مطارديه في الترتيب العام.

وسيخضع صاحب القميص الأصفر على غرار العديد من الدراجين الذين تأثروا من حالات الإصابة بفيروس كورونا لاختبار الكشف عن "كوفيد-19"، بعدما بات غيوم مارتن الأحد ثالث دراج يغادر الطواف جراء إصابته بالوباء.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة التاسعة:

1- اللوكسمبورغي بوب جونغلز 4.46:39 ساعات

2- الاسباني جوناثان كاسترفييخو بفارق 22 ثانية

3- الاسباني كارلوس فيرونا بفارق 26 ثانية

4- الفرنسي تيبو بينو بفارق 40 ث.

5- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 49 ث.

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 33.43:44 ساعة

2- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 39 ثانية

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 1:17 دقيقة

4- البريطاني آدم ييتس بفارق 1:25 د.

5- الفرنسي دافيد غودو بفارق 1:38 د.