طواف فرنسا: السلوفيني روغليتش بطلاً للمرحلة الرابعة من قبل AFP September 1, 2020 19:25 0:39 دقيقة انتزع السلوفيني بريموز روغليتش المركز الأول في المرحلة الرابعة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الثلاثاء، فيما حافظ الفرنسي جوليان ألافيليب على القميص الأصفر لصاحب صدارة الترتيب العام. تقارير إخبارية طواف فرنسا للدراجات جوليان ألافيليب بريموز روغليتش -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة موراي يمرّ بعسر إلى ثاني الأدوار 0:31 دقيقة تييم يعبر إلى الدور الثاني في أميركا المفتوحة 0:49 دقيقة ميسي يغيب لليوم الثاني توالياً عن تدريبات برشلونة 0:55 دقيقة خطوات قطرية ثابتة لتعزيز حماية حقوق العمال 0:29 دقيقة موغوروسا إلى ثاني أدوار بطولة أميركا المفتوحة 0:39 دقيقة طواف فرنسا: السلوفيني روغليتش بطلا للمرحلة الرابعة 3:02 دقيقة الكشف عن شعار ملف الدوحة 2030 لاستضافة "الأسياد" 1:58 دقيقة مسيرة بايل في ريال مدريد خلال سبع سنوات 0:33 دقيقة تقارير: اتفاق لضم سواريز إلى يوفنتوس 0:32 دقيقة ناغاتومو يحطّ الرحال في مرسيليا