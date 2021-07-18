وبعد 21 يوماً و3400 كلم، تجاوز بوغاتشار خط النهاية في المركز الأوّل في الترتيب العام النهائي، في وقت كان الفوز بالمرحلة الـ21 الأخيرة من نصيب البلجيكي فوت فان أيرت.

واحتفظ السلوفيني باللقب الذي أحرزه العام الماضي في الأمتار الأخيرة بعدما انتزع الصدارة في المرحلة العشرين قبل الأخيرة، لكن تتويج النسخة 108 كان مستحقاً تماماً لابن الثانية والعشرين عاماً، إذ فرض هيمنته تماماً منذ المرحلة الثامنة التي انتزع فيها القميص الأصفر.

وفاز بوغاتشار أيضاً بجائزتي أفضل دراج تحت 25 عامًا والقميص المنقطة لمَلِك الجبال، وهي ثلاثية حققها أيضًا في أول مشاركاته العام الماضي.

وكانت الفرحة كبيرة على السلوفيني بعد تجاوزه خط النهاية قائلاً "لقد نجحنا. الأمور لا تحسم حتى اللفة الأخيرة من الشانزيليزيه".

ورغم فوزه بثلاث مراحل فقط في هذه النسخة ليضيفها إلى الانتصارات الثلاث التي حققها العام الماضي، عرف بوغاتشار كيف يدير أفضليته في صدارة الترتيب العام ما مكنه من حسم الانتصار لصالحه وتجاوز خط نهاية المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة بين شاتو وباريس لمسافة 108.4 كلم، محافظاً على نفس الفارق أمام ملاحقيه في الترتيب العام.

وأنهى السلوفيني النسخة 108 متقدماً بفارق 5:20 دقائق على فينغيغارد، و7:03 د على كاراباس، بعدما حلّ في المرحلة الختامية في المركز الثاني والسبعين بنفس توقيت ملاحقيه اللذين حلا في المركزين 97 و88 توالياً.

وكان الفوز بالمرحلة الختامية من نصيب البلجيكي فوت فان أيرت الذي حقق انتصاره الثاني توالياً والثالث في نسخة هذا العام والسادس في تاريخ مشاركته في هذا الطواف.

وقال أيرت إنه "من الرائع الفوز هنا مجدداً"، مضيفاً وهو يحمل طفله بين يديه على منصة التتويج "لم أستوعب الأمر حتى الآن. هذا تحضير جيد من أجل طوكيو" في إشارة منه الى مشاركته في أولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي.

وتقدم البلجيكي في نهاية المرحلة بفارق السرعة النهائية على مواطنه ياسبر فيليبسن والبريطاني المخضرم مارك كافنديش الذي فوت عليه فرصة الانفراد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات في مراحل طواف فرنسا وتحقيق انتصاره الخامس والثلاثين على صعيد المراحل.

وكان البريطاني البالغ 36 عاماً عادل في المرحلة الثالثة عشرة الرقم القياسي للبلجيكي إيدي ميركس الذي صمد 46 عامًا في الطواف العريق.



- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 21:

1- البلجيكي فوت فان أيرت 2:39:37 ساعة

2- البلجيكي ياسبر فيليبسن بنفس التوقيت

3- البريطاني مارك كافنديش بنفس التوقيت

4- السلوفيني لوكا ميزغيتش بنفس التوقيت

5- الألماني أندري غرايبل بنفس التوقيت



- ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 82:56:36 ساعة

2- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5:20 دقائق

3- الإكوادوري ريتشارد كاراباس بفارق 7:03 د

4- الأسترالي بن أوكنور بفارق 10:02 دقائق

5- الهولندي فيلكو كيلدرمان بفارق 10:13 د





