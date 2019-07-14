وتقدم ابن الـ34 عاما الذي سبق أن فاز بإحدى مراحل الطواف الفرنسي عام 2013 لكن في مرحلة ضد الساعة للفرق، بالسرعة النهائية على البلجيكي تييسج بينوت، فيما حل السلوفيني يان ترانيك في المركز الثالث بفارق 10 ثوان.

وبقيت صدارة الترتيب العام والقميص الأصفر قبل يوم الراحة الأول، للفرنسي جان ألافيليب الذي حل في المركز الخامس والثلاثين بفارق 16.25 ثانية عن إيمبي، على غرار ملاحقه الإيطالي جوليو تشيكوني الذي حقق نفس التوقيت لكنه أنهى المرحلة في المركز الثلاثين.

ولم يخسر ألافيليب الذي استعاد القميص الأصفر من تشيكوني في المرحلة الماضية، أي ثانية في صراع الصدارة لأن الفرنسي ثيبو بينو الثالث حل في المركز السادس والثلاثين بنفس التوقيت، على غرار النيوزيلندي جورج بينيت الخامس والستين والويلزي جيراينت توماس حامل اللقب الذي حل في المركز الـ32 بنفس التوقيت ايضاً.



ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة التاسعة:

1. الجنوب إفريقي داريل إيمبي 4:03:12 ساعات

2. البلجيكي تييسج بينوت التوقيت ذاته

3. السلوفيني يان تراتنيك بفارق 10 ثوان

4. البلجيكي أوليفر نايسن بفارق 10 ثوان

5. البلجيكي ياسبر ستويفن بفارق 10 ثوان



- الترتيب العام:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 38:37.36 ساعة

2. الإيطالي جوليو تشيكوني بفارق 23 ثانية

3. الفرنسي ثيبو بينو بفارق 53 ث

4. النيوزيلندي جورج بينيت بفارق 1.10 دقيقة

5. الويلزي جيراينت توماس بفارق 1.12 د



