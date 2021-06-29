

وبعمر السادسة والثلاثين وبعد غياب عن المنافسة في السنوات الخمس الأخيرة، نجح كافنديش في تحقيق فوزه الحادي والثلاثين في إحدى مراحل طواف فرنسا واقترب من الرقم القياسي المطلق المسجل باسم الأسطورة البلجيكي إدي ميركس.

وقال كافنديش وقد اغرورقت عيناه بالدموع بعد خط الوصول "لقد كانت خمس سنوات طويلة. لقد تم الحديث كثيرا عن جاهزيتي البدنية، لكني آمل أن يعطي هذا الأمر الأمل لكثيرين يعيشون الأوضاع نفسها التي عشتها".

ويعود الفوز الأخير لكافنديش في إحدى المراحل إلى عام 2016.



- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة :

1- البريطاني مارك كافنديش 3:20:17 ساعة

2- الفرنسي ناصر بوهاني التوقيت ذاته

3- البلجيكي ياسبر فيليبسن التوقيت ذاته

4- الأسترالي مايكل ماتيوز التوقيت ذاته

5- السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته



- ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الهولندي ماتيو فان در بويل 16:19:10 ساعات

2- الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 8 ثوان

3- الإكوادوري ريتشارد كاراباز بفارق 31 ثانية

4- البلجيكي فوت فان أيرت بفارق 31 ث

5- الهولندي فيلكو كيلدرمان بفارق 38 ث



