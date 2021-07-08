وتقدّم بوليت بفارق 31 ثانية على الإسباني إيمانول إرفيتي، في حين جاء الأسترالي هاري سويني ثالثاً.

وقال بوليت بعد اجتياز خط النهاية "مباشرة بعد الانطلاق هبّت رياح قوية وقادتني إلى الفوز. قمت بالهجوم وخلقت فارقاً عن المتسابقين الآخرين. رياضة الدراجات هي شغفي وما حققته اليوم هو أهم شيء في مسيرتي".

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية عشرة:

1- الألماني نيلز بوليت 3,22,12 ساعات

2- الإسباني إيمانول إرفيتي بفارق 31 ثانية

3- الأسترالي هاري سويني بفارق 31 ث.

4- السويسري ستيفان كونغ بفارق 1,58 دقيقة

5- السلوفيني لوكا ميزيتش بفارق 2,06 د.



- ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 47:22.43 ساعة

2- الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 5,18 د

3- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5,32 د

4- الإكوادوري ريشارد كاراباس بفارق 5,33 د

5- الأسترالي بن أوكونور بفارق 5,58 د