وتقدم إيوان على السلوفاكي بيتر ساغان والايرلندي سام بينيت.

وقال إيوان "كنت أدرك منذ فوزي الأول في إحدى المراحل بأنه يتعين علي المحافظة على هدوئي واستغلال المساحات في اللحظة المناسبة".

وأضاف "لم أكن واثقاً من الفوز لكني سعيد جداً بفوزي بمرحلتين في هذه البطولة. بطبيعة الحال الهدف الآن هو إحراز المركز الأول في مرحلة مقبلة".





ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الـ11:

1- الأسترالي كاليب إيوان 4,00:01 ساعات

2- السلوفاكي بيتر ساغان نفس التوقيت

3- الأيرلندي سام بينيت نفس التوقيت

4- البلجيكي فاوت فان ايرت نفس اتلتوقيت

الفرنسي بريان كوكار نفس التوقيت



الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 46,15:24 ساعة

2- الكولومبي ايغان برنال بفارق 21 ثانية

3- الفرنسي غيوم مارتان بفارق 28 ث

4- الفرنسي رومان باردي بفارق 30 ث

5- الكولومبي نايرو كوينتانا بفارق 32 ث

