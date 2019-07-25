وكانت مرحلة الخميس الأولى في جبال الألب وقد استحق كينتانا إنهائها في الصدارة، وتحقيق فوزه الثالث في الطواف الفرنسي (مرحلة عام 2013 وأخرى عام 2018) بعدما تقدم بطل طواف فويلتا الإسباني لعام 2016 بفارق دقيقة و35 ثانية على الفرنسي رومان بارديه، ودقيقتين و28 ثانية على الكازخستاني أليكسي لوتسنكو الذي حل ثالثاً.

وقبل ثلاث مراحل على ختام السباق الأحد في جادة الشانزيليزيه، احتفظ ألافيليب بالقميص الأصفر وصدارة الترتيب العام للمرحلة الحادية عشرة توالياً والرابعة عشرة بالمجمل في هذه النسخة، بعدما انتفض في الجزء الأخير من مرحلة الخميس، إثر معاناة كبيرة صعوداً في غاليبييه لمسافة 23 كلم، وحل في المركز 14 في نهاية المطاف بفارق 5,18 دقيقة عن كينتانا.

ولم يخسر الفرنسي الكثير من الثواني في الصراع على اللقب لأن ملاحقيه كانوا خلفه أو أمامه بفارق ضئيل جداً، فبقي في الصدارة بفارق دقيقة و30 ثانية على الكولومبي إيغان يرنال الذي صعد من المركز الخامس إلى الثاني على حساب حامل اللقب البريطاني جيراينت توماس.

واستفاد برنال من إنهائه المرحلة الأولى في جبال الألب في المركز الثامن بفارق 4,46 دقائق عن كينتانا، فيما حل توماس في المركز الثالث عشر بفارق 5,18 دقائق عن الدراج الكولومبي البالغ 29 عاماً.

وتقام المرحلة التاسعة عشرة في الألب أيضاً بين سان-جان-دو-موريين وتينيي لمسافة 126,5 كلم.



ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة عشرة:

1. الكولومبي نايرو كينتانا 5:34.15 ساعات

2. الفرنسي رومان بارديه بفارق 1,35 دقيقة

3. الكازخستاني أليكسي لوتسنكو بفارق 2,28 د

4. الألماني لينارد كامنا بفارق 2,58 د

5. الإيطالي داميانو كاروزو بفارق 3,00 د.



الترتيب العام:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 75:18,49 ساعة

2. الكولومبي إيغان برنال بفارق 1,30 دقيقة

3. البريطاني جيراينت توماس بفارق 1,35 د

4. الهولندي ستيفن كروييسفييك بفارق 1,47 د

4. الفرنسي ثيبو بينو بفارق 1,50 د