واستعاد دراج فريق دوسونينك القميص الأخضر المخصص لمتصدر ترتيب النقاط، في مشاركته الأولى في الحدث الرياضي الأبرز للدراجات الهوائية، بعد بداية مثيرة لليوم إثر الإعلان عن إصابة مدير الطواف كريستيان برودوم بفيروس كورونا المستجد.

وتفوق الأيرلندي بفارق ضئيل على وصيفه الأسترالي كاليب إيوان، بينما حل السلوفاكي بيتر ساغان في المركز الثالث ليتنازل عن القميص الأخضر.

وقال بينيت عند خط النهاية قبل أن تنهمر دموعه "لم أستوعب بعد ما حصل. لا أريد أن أبكي كالأطفال".

وحافظ السلوفيني بريموز روغليتش الذي يدافع عن ألوان فريق جومبو على القميص الأصفر في صدارة الترتيب العام وظل حامل اللقب الكولومبي إيغان برنال ثانياً متخلفاً بفارق 21 ثانية.

وامتدت المرحلة بين جزيرتين واقعتين في المحيط الأطلسي، حيث خرج المتسابقون من اوليرون عبر جسر وعبروا إلى البر الرئيسي الفرنسي ليتسابقوا معظم الفترات على امتداد الساحل الغربي للبلاد قبل ان يصلوا الى جزيرة سان مارتان دو ري ايضا عبر جسر فوق المحيط.



ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة العاشرة:

1- الأيرلندي سام بينيت 3:35,22 ساعات

2- الاسترالي كاليب ايوان التوقيت ذاته

3- السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته

4- الايطالي ايليا فيفياني التوقيت ذاته

5- الدنماركي مادس بيدرسين التوقيت ذاته



الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 42:15,23 ساعة

2- الكولومبي ايغان برنال بفارق 21 ثانية

3- الفرنسي غيوم مارتان بفارق 28 ث

4- الفرنسي رومان باردي بفارق 30 ث

5- الكولومبي نايرو كوينتانا بفارق 32 ث