بوغاتشار ينتزع القميص الأصفر في طواف فرنسا من قبل beIN SPORTS September 19, 2020 21:16 0:39 دقيقة انتزع الدراج السلوفيني تاداي بوغاتشار في المرحلة العشرين قبل الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية المركز الأول وانتزع القميص الأصفر معبداً الطريق نحو تتويجه باللقب عشية ختام المنافسات. تقارير إخبارية طواف فرنسا للدراجات -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة فيورنتينا يقتنص فوزاً مميزاً من أمام تورينو 4:23 دقيقة كريستال بالاس يفاجئ مانشستر يونايتد 3:09 دقيقة "سبيتار" يساهم في عودة مباريات دوري أبطال آسيا 1:46 دقيقة آخر أخبار انضمام سواريز ودجيكو إلى يوفنتوس؟ 0:38 دقيقة الليغا تعود لإقامة المواجهات يومي الجمعة والإثنين 0:30 دقيقة كارديف سيتي ينتصر على نوتنغهام فورست 4:43 دقيقة ليدز يواصل بدايته المثيرة 0:44 دقيقة فياريال يحقق فوزه الأول بقيادة إيمري 1:38 دقيقة دجوكوفيتش وهاليب الى نصف نهائي روما 5:43 دقيقة خاميس وليوين يقودان إيفرتون للفوز على وست بروميتش