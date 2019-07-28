وبرنال البالغ عمره 22 عاماً هو أصغر فائز بالسباق في 110 أعوام ومنح فريق إينوس، فريق سكاي سابقاً، انتصاره السابع في آخر ثماني نسخ.

وفاز برنال الأحد بلقب طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، وذلك بنهاية المرحلة الحادية والعشرين من النسخة السادسة بعد المئة التي اختتمت في جادة الشانزيليزيه، وفاز بها الأسترالي كاليب إيوان.

وتقدم برنال على زميله في الفريق الويلزي توماس جيرانت المتوج بلقب العام الماضي، والهولندي ستيفن كروييسفييك.

وقال برنال "إنجاز لا يصدق، لا أعرف ما أقول. فزت بالطواف، سيستغرق الأمر بضعة أيام لكي أصدق ذلك، لقد رأيت عائلتي، أردت فقط معانقتهم، إنّها فرحة لا أستطيع أن أصفها، إنّه أول طواف فرنسا تتوج به كولومبيا، هناك الكثير ممن جربوا، لدينا تاريخ مع هذه الرياضة، فزنا بجيرو (ايطاليا) وفويلتا (اسبانيا)، لكن لم يكن ينقصنا سوى طواف فرنسا، كولومبيا تستحقه، وأنا فخور بأن أكون أول من فعلها".

ونال السلوفاكي بيتر ساغان جائزة القميص الأخضر الخاص بالنقاط للمرة السابعة توالياً، والفرنسي رومان بارديه جائزة أفضل متسلق، فيما توّج فريق موفيستار الإسباني بجائزة ترتيب الفرق.

واحترمت كوكبة الدراجين الـ155 التقليد في المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة التي بلغت مسافتها 128 كيلومتر وربطت بين راموبييه وباريس العاصمة وبقيت مجتمعة حتى الكيلومترات الـ72 الأخيرة في العاصمة.

وقتها كان فريق إينيوس في الصدارة قبل أن ينسل الإسباني عمر فريل قبل الـ50 الأخيرة تلاه ثلاثة دراجين سكولي وبوليت وترانتنيك.

واشتدت المنافسة في الكيلومترات الـ12 الأخيرة وحسم المركز الأول بالسرعة النهائية وكان من نصيب إيوان الذي تفوق على الهولندي ديلان غروينفيجين.



