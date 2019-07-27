ويبقى لدراج فريق إينيوس البالغ 22 عاماً قطع مسافة 128 كلم منبسطة الأحد بين رامبوييه وباريس للوصول إلى جادة الشانزيليزيه، كي يضيف لقب السباق الشهير إلى تتويجه هذا العام في سباقي باريس-نيس وطواف سويسرا.

وقال برنال "يتعين علي الوصل إلى باريس، الأمر لا يصدق".

تابع الدراج الذي سيصبح أول كولومبي يحرز اللقب "أنا أكثر هدوءاً الآن. ساحتاج لعدة أيام كي أدرك ماذا حصل هنا".

وكان المنظمون قد أعلنوا الجمعة تقليص مسافة المرحلة إلى 59 كلم بين ألبيرفيل وفال تورنس بسبب حالة الطرقات والانهيارات الأرضية. وكانت مسافة المرحلة، الأخيرة على جبال الألب، 130 كلم.

وحسم الإيطالي المخضرم فينتشنزو نيالبي، حامل لقب 2014، المرحلة قبل الأخيرة بصعوبة في الأمتار الأخيرة وعلى ارتفاع 2365 متراً في منتجع التزلج، في ظل تراجع ألافيليب الذي تصدر السباق لفترة 14 يوماً قبل تنازله عنها الجمعة في مرحلة تم اختصارها أيضاً بسبب عاصفة من البرد.

وتراجع ألافيليب في آخر 14 كيلومترا من المركز الثاني في الترتيب العام إلى الخامس.

واستفاد من تراجع ألافيليب البريطاني غيراينت توماس حامل اللقب الذي يتشارك قيادة فريق إينيوس مع برنال والهولندي ستيفن كروسيفييك والألماني إيمانويل بوخمان الذين تقدموا بين المركزين الثاني والرابع.



- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة العشرين:

1. الإيطالي فينتشنزو نيبالي 1:51.53 ساعة معدل سرعة 32,2 كلم/ساعة

2. الإسباني أليخاندرو فالفيردي بفارق 10 ثوان

3. الإسباني ميكل لاندا بفارق 14 ثانية

4. الكولومبي إيغان برنال بفارق 17 ثانية

5. البريطاني غيراينت توماس بفارق 17 ثانية



- الترتيب العام:

1. الكولومبي إيغان برنال 79:52.52 ساعة

2. البريطاني غيراينت توماس بفارق 1:11 دقيقة

3. الهولندي ستيفن كروييسفييك بفارق 1:31 د

4. الألماني إيمانويل باخمان بفارق 1:56 د

5. الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 3:45 د







