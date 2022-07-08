دراج فريق الإمارات انتزع فوزا مثيرا في الأمتار الأخيرة من المرحلة الجبلية التي ربطت تومبلين ولا سوبير بلانش دي بيل فيي على مسافة أزيد من مائة وستة وسبعين كيلومتراً، حيث أنهى السباق في زمن قدره ثلاث ساعات وثمان وخمسون دقيقة وأربعون ثانية، ليحافظ بذلك على القميص الأصفر.

