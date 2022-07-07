بوغاتشار تألق في هذه المرحلة التي امتدت لمسافة مئتين وعشرين كيلومترا محققا زمنا قدره أربعُ ساعات وسبع ٌ وعشرون دقيقة وثلاثة عشر جزءا بالمائة من الثانية متقدما على الأسترالي مايكل ماتيوس الذي حل ثانيا والفرنسي دافيد غودو صاحب المركز الثالث ليرتقي الدراج السلوفيني إلى صدارة الترتيب العام .

