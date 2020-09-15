وقطع كامنا (24 عاماً) مسافة 164 كلم بتوقيت 4.12:52 ساعات متقدماً على الإكوادوري ريتشار كاراباس الفائز بجيرو إيطاليا عام 2019، والسويسري سيباستيان رايشنباخ.

وكان كامنا قريباً من إحراز المرحلة الثالثة عشرة يوم الجمعة الماضي لكن الكولومبي داني مارتينيس تخطاه في الرمق الأخير.

وقال الفائز بعد تتويجه "رأيت بأن منافسي كاراباس لم يكن على ما يرام، فبذلت قصارى جهدي وسارت الأمور كما أشتهي".

وأضاف "خاب ظني عندما خسرت مرحلة بوي ماري (الجمعة)، لكن فوزي اليوم يعوض ذلك".

وتنطلق المرحلة السابعة عشرة الأربعاء من مدينة غرونوبل على مسافة 170 كلم، وسيجتاز فيها الدراجون أعلى قمة خلال السباق على ارتفاع 2304 أمتار.



- ترتيب الدراجين الخمسة الأوائل في المرحلة الـ16:

1- الألماني لينارد كامنا 4.12:52 ساعة

2- الإكوادوري ريتشارد كاراباس بفارق 1.27 دقيقة

3- السويسري سيباستيان رايشنباخ بفارق 1.56 دقيقة

4- الروسي بافل سيفاكوف بفارق 2.34 دقيقة

5- الألماني سيمون غيشكه بفارق 2.35 دقيقة



- الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 70.06:47 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 40 ثانية

3- الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 1,34 دقيقة

4- الكولومبي ميغل أنخل لوبيس بفارق 1,45 د

5- البريطاني آدم يايتس بفارق 2,03 د

