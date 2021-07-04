وقطع أوكونور مسافة المرحلة (144,9 كلم) التي ربطت بين تيني وكلوز بزمن أربع ساعات و26 دقيقة و43 ثانية بمعدل سرعة وسطي 32,7 كلم/ساعة، وتقدم على الإيطاليين ماتيا كاتانيو بفارق 5:07 دقائق، وسوني كولبريلي (بفارق 5:34 د).

وحقق أوكونور (25 عاما) قفزة كبيرة في الترتيب العام وانتزع المركز الثاني في الترتيب العام بفارق دقيقتين وثانية واحدة خلف بوغاتشار الذي حل سادسا بفارق 6:02 دقائق خلف بطل المرحلة.

وكان أوكونور الذي يشارك في طواف فرنسا للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، في المركز الرابع عشر قبل انطلاق مرحلة



